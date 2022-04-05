Китай призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по событиям в Буче

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил с призывом не делать преждевременных обвинений по поводу провокации в украинском городе Буча, передаёт РИА Новости. По его словам, необходимо сначала провести подробную проверку фактов, а уже потом делать заявления. Цзюнь считает, что всем сторонам необходимо проявить сдержанность и избегать софистических высказываний.

Сообщения о гибели мирных граждан в Буче вызывают беспокойство. Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены. До того, как появятся выводы, стороны должны проявлять сдержанность и избегать безосновательных обвинений, — подытожил он.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил протест из-за отказа Великобритании собрать Совбез организации по ситуации в Буче. Он потребовал от британской коллеги Барбары Вудворд гарантий, что Лондон, который председательствует в этом месяце в СБ ООН, не станет больше блокировать заседания.

Великобритания дважды отказала в проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче. Позже Небензя предоставил доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Журналисты увидели в том числе видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы убитых. Дипломат также напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта.