Китай призвал страны сотрудничать с РФ по терактам на «Северных потоках»

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Китай призывает страны сотрудничать с Россией по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток», заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заедания Совета Безопасности всемирной организации. Он отметил, что Россия является одной из главных сторон, имеющей «отношение ко взрывам», передает РИА Новости.

Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к [инциденту с] взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от [взаимодействия] с ней, — сказал Шуан.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пошли на подрыв российских газопроводов «Северные потоки» для сохранения своего влияние в Европе, нуждающейся в энергоресурсах РФ. По его словам, в экспертном сообществе появляются новые доказательства, что теракты — дело рук Вашингтона.

До этого посольство России в Стокгольме выразило недовольство в связи с отсутствием ответов от шведской стороны на вопрос о тех, кто стоял за диверсиями на газопроводах «Северный поток». За год местные власти не смогли предоставить необходимую информацию, что свидетельствует об их профессиональной некомпетентности.