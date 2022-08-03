Китай призвал США, Великобританию и Австралию остановить партнерство AUKUS МИД КНР призвал США, Великобританию и Австралию остановить реализацию партнерства AUKUS

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Китай призывает США, Великобританию и Австралию остановить реализацию партнерства AUKUS. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг. По его словам, эти страны, создавая партнерство, нарушили базовые обязанности в рамках МАГАТЭ.

Мы призываем их остановиться. <...> На данном этапе они отказались поступить так. Но, зная их позицию, мы полагаем, что должна пройти некая соответствующая международная дискуссия, чтобы люди поняли последствия этой проблемы более четко, — сказал Фу Цонг.

Он также отметил, что страны AUKUS отказываются от ведения открытой дискуссии по этому вопросу, что наносит большой ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Если все страны последуют их примеру, ДНЯО больше не будет существовать. <...> Мы полагаем, что им следует остановить эту программу, — резюмировал Цонг.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». В рамках заключённого соглашения стороны упростят обмен информацией и новшествами в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, страны собираются создать возможности для нанесения ударов.