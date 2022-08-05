Китай призвал США сменить курс Представитель КНР: США нужно сменить курс перед решением кризиса в сфере вооружений

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Соединённым Штатам Америки, прежде чем говорить о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями, следует сменить курс и начать общаться с Китаем в духе взаимного уважения. Такое заявление сделал представитель КНР в ходе выступления на Обзорной конференции ДНЯО. По его словам, диалоги на подобные темы между странами не могут вестись без учёта отношений между странами в целом. Об этом сообщает РИА Новости.

США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями. Такая практика — всё равно, что ставить телегу впереди лошади. И это логически непостижимо. <...> США следует изменить их курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров, — заявил китайский представитель.

Он также отметил, что США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, и призвал Вашингтон к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала. По мнению китайского дипломата, только так Штаты смогут восстановить доверие международного сообщества.

Ранее Китай обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и передаче его неядерным государствам.