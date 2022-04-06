Китай призвал США отменить санкции против России

Власти США должны продемонстрировать своё желание урегулировать кризис на Украине путём отмены антироссийских санкций, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что санкции не смогут обеспечить безопасность в регионе и тем более не вернут мир. Вместо введения новых санкций представители Белого дома, по словам Чжао, должны перестать угрожать России и посодействовать продвижению российско-украинских переговоров.

Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой.<...> Санкциями не вернуть мир и не обеспечить безопасность,— заявил он.

В начале текущего месяца Чжао высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека​​​, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону.

Ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил с призывом не делать преждевременных обвинений по поводу провокации в украинском городе Буча. По его словам, необходимо сначала провести подробную проверку фактов, а уже потом делать заявления. Чжан считает, что всем сторонам необходимо проявить сдержанность и избегать софистических высказываний.