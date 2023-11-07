Китай призвал срочно прекратить огонь в Газе Чжан Цзюнь: Китай и ОАЭ призывают к срочному прекращению огня в секторе Газа

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Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призывают к срочному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующие срочные шаги необходимо предпринять для обеспечения защиты мирных граждан.

Мы призываем к срочному прекращению огня. Это крайне важно для обеспечения полного, оперативного, безопасного и беспрепятственного доступа в том числе для ООН и гуманитарного персонала. <...> Мы призываем все стороны принять срочные шаги в направлении прекращения боевых действий для обеспечения защиты мирных граждан, — сказал дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему отвергают призывы к «общему прекращению огня» в рамках палестино-израильского конфликта. По его словам, Вашингтон настаивает на «временном и локальном» прекращении огня в гуманитарных целях.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил, что никакого временного прекращения огня не будет без освобождения палестинским движением ХАМАС всех заложников. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил его слова, подчеркнув, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников.