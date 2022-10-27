Китай призвал не делать поспешных выводов о происхождении БПЛА на Украине Зампостпреда КНР в ООН призвал продолжить расследование происхождения БПЛА на Украине

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Заместитель постоянного представителя Китая в организации Гэн Шуан заявил, что Совет Безопасности ООН должен продолжить переговоры о возможности расследования происхождения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Он добавил, что китайская сторона учла письма от Украины, Ирана, России, Франции, Великобритании и других по вопросу беспилотников, пишут «Известия».

Учитывая очевидные разногласия, члены Совета должны продолжать консультации для того, чтобы определить то, как Секретариат должен выполнять свой мандат, необходимо воздерживаться от поспешных действий, ― подчеркнул китайский дипломат.

По словам Гэн Шуана, поспешность может подорвать единство Совбеза ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал фейками сообщения о применяющихся Россией иранских беспилотниках на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы международной организации.

Он призвал соблюдать рамки полномочий делегаций в рамках устава ООН. Представитель России также обратился с призывом к членам Совета Безопасности встать на защиту Устава ООН и осудить подрывающие его действия западных делегаций.