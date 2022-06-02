Китай призвал наказать США за заработок на терроризме

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Китайские аналитики на страницах Global Times заявили, что США должны понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и мировых масштабах. Деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Белый дом прикрывает понятием «свобода», считают политологи.

По мнению экспертов, в последнее время в Штатах наблюдается потеря контроля над оружейными потоками из-за американской культуры и устаревшей конституции. Только за 2021 год по данным ФБР показатель инцидентов со стрельбой вырос на 52,5%. Авторы публикации отмечают, что президент США Джо Байден выделил $10 млрд на усиление мер безопасности и в то же время добился оперативного предоставления Украине $40 млрд военной помощи.

Что касается трёх военных корпораций, которые производят поставляемое на Украину оружие, то американские законодатели владеют большим количеством акций этих оборонных компаний. То есть речь идёт о монетизации политиками поставок военной техники, делают вывод эксперты.

Распространение оружия вне страны не вызывает взволнованности у Вашингтона. А мировое сообщество не может озвучить протест по этому поводу, так как США имеет статус «мирового гегемона, защитника свободы и демократии».

Кроме того, Вашингтон использует и усиливает радикально настроенные правые силы в Восточной Европе в рамках противостояния с Россией. Аналитики призвали жертв американских действий обратиться с иском против правительства страны, так как США являются «крупнейшим производителем терроризма».

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Она включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и снаряды к ним.