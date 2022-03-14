Китай призвал мировое сообщество к содействию переговорам России и Украины

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи заявил, что власти Китая призывают международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации. Он также призвал к созданию нового механизма обеспечения безопасности в Европе. По его мнению, основным принципом должна стать неделимость безопасности, сообщает ТАСС.

Мировому сообществу необходимо поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной для скорейшего достижения ими существенных результатов, — заявил Цзечи.

Он добавил, что странам Европы нужно содействовать началу равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе.

Заместитель руководителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Россия превратилась в стратегическую угрозу. Причиной этому, по мнению политика, стали действия Москвы на Украине. Он обратился к США с призывом сотрудничать в качестве союзников. При этом он не стал уточнять, какие действия должен предпринять Вашингтон для помощи Европе в условиях массового притока беженцев из Украины.