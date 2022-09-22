Китай призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева Глава МИД КНР призвал к возобновлению переговоров между Россией и Украиной

Фото: Ji Chunpeng/XinHua/Global Look Press

Ван И

России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий, заявил глава МИД Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА Новости. Он также отметил, что затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Ван И добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.

Прежде всего, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий, — сказал дипломат.

Ранее 22 сентября французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта.

По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Ранее Макрон заявил, что решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию ведет к дальнейшей изоляции РФ в мировом пространстве. В кулуарах 77-й сессии Генассамблеи ООН он указал, что сожалеет о сделанном выборе российского коллеги.