Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине МИД Китая призвал ЕС разговаривать с Россией об украинском конфликте

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Евросоюзу стоит начать диалог с Россией по украинскому конфликту, специальная военная операция была начата исходя из национальных интересов РФ, приводит РИА Новости заявление главы департамента Европы китайского МИД Ван Лутуна. По словам дипломата, Пекин уважает суверенитет всех стран, включая Украину.

Иногда страны ЕС призывают Китай начать диалог с Россией, с президентом Путиным о выводе войск с Украины. Однако президент Путин принял решение на основе национальных интересов и безопасности РФ. Поэтому Китай также призывает Европу вести диалог с Россией, — цитирует агентство Ван Лутуна.

Он также отметил, что конфликт на территории Украины «всегда был приоритетным» для Китая. По его словам, в Пекине уверены, что «очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире».

В китайской столице 7 декабря впервые за четыре года прошел очный саммит Евросоюз — Китай. В делегацию из Брюсселя входили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. С ними провели переговоры председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Китайский лидер заявил европейской делегации, что необходимо вместе поддерживать стабильность в мире. Пекин и страны ЕС способствуют многополярности и играют роль ключевых игроков на мировом рынке, добавил он.