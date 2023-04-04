Китай призвал ЕС проявить политическую мудрость в украинском вопросе

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Представитель МИД Китая Мао Нин

Пекин готов к диалогу с Евросоюзом по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает, что ЕС проявит «стратегическую независимость и политическую мудрость», заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Она подчеркнула, что КНР не является стороной украинского кризиса и призывает к мирному его разрешению, передает РИА Новости.

Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе, — сказала Нин.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, о возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в инициативе Пекина отсутствует ряд важных моментов. При этом отметил, что ряд пунктов плана Европа разделяет.