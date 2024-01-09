Китай призвал ЕС объединить усилия для предотвращения новой холодной войны

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

КНР и странам Европы необходимо объединить усилия во избежание противостояния и новой холодной войны, заявил глава МИД Китая Ван И. По его словам, которые приводит ТАСС, ряд шагов по укреплению сотрудничества между ЕС и КНР был сделан в 2023 году.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и Евросоюза длится уже 20 лет. <...> Отношения КНР и ЕС не являются ни зависимыми, ни подчиненными или направленными против третьей стороны. Если Китай и страны Европы объединят усилия, возможно будет избежать конфронтации и новой холодной войны, — сказал министр.

Он отметил, что в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин провел результативные переговоры с главами ряда европейских стран, в числе которых Германия и Франция, а также руководителями институтов Евросоюза. Результатом стало укрепление сотрудничества Китая с Европой в экономике, торговле, стратегической и экологической сфере, а также в области высоких технологий.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину отметил, что неспокойная международная и региональная обстановка в 2023 году не отразилась на отношениях с РФ. По его словам, стратегическое партнерство двух стран за минувшие годы стало более тесным. Он также добавил, что взаимовыгодное сотрудничество России и Китая продолжает приносить новые результаты.