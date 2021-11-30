Китай приветствовал усилия России в поддержании мира в Карабахе

Китай приветствует усилия, которые прилагает Россия для поддержания мира и стабильности в Карабахе. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя трёхстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи. Он выразил надежду, что Баку и Ереван пойдут навстречу другу другу и урегулируют разногласия, сообщает ТАСС.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что Азербайджан и Армения — дружественные партнёры КНР.

Китай искренне надеется, что две стороны пойдут друг другу навстречу, урегулируют разногласия и различия путём диалога и консультаций и будут вместе поддерживать региональный мир и стабильность, — сказал он.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.