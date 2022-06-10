Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня Минобороны КНР сообщило, что начнёт боевые действия в случае провозглашения независимости Тайваня

Фото: Народно-освободительная армия Китая

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от КНР, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре. Его слова приводит ТАСС.

Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, НОАК без колебаний начнет войну… Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, — заявил У Цянь.

Как уточнил он, Пекин не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он oтметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения «раcсматривались исключительно в плоскости конкуренции».

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что эскалация конфликта между КНР и Тайванем продолжается, а отправка к берегам острова 30 военных самолётов НОАК можно расценивать как ответные действия на заявления США. По его мнению, Пекин таким образом демонстрирует готовность решить ситуацию военным путём.