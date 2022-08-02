Китай пригрозил США из-за ядерного оружия в Европе Глава делегации КНР по ДНЯО Фу Цонг потребовал от США вывести ядерное оружие из Европы

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Глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг заявил, что США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира. Американское руководство накануне также выразило заинтересованность в проведении переговоров о продлении ДСНВ, пишет РИА Новости.

США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе, — рассказал Фу Цонг​​​.

В настоящее время в американских авиабазах в Европе размещены более 100 тактических бомб.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил, что политика руководства США в отношении Тайваня является опасной и безрассудной. По его словам, США ни в коей мере не готовы к возможной войне с КНР. Таким образом военный прокомментировал визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который проходит вопреки протестам официального Пекина.

Макгрегор также добавил, что Штаты в настоящее время ни в каком виде не готовы к вооруженному противостоянию с КНР. По его словам, для этого Вашингтон не располагает логистической инфраструктурой в западной части Тихого океана.