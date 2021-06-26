Китай пригрозил прекратить поставки вакцины от COVID-19 на Украину

Китай надавил на Украину, чтобы та отказалась голосовать в ООН за документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Он пригрозил приостановить поставку 500 тысяч доз препарата, сообщили дипломатические источники Associated Press в структуре ООН.

Украина присоединилась к представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник заявлению, которое также поддержали более 40 стран, с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, — сказано в материале агентства.

Но накануне Киев отозвал свою подпись. По данным источников AP, это произошло именно после шантажа со стороны Китая. Дипломаты пожелали остаться анонимными, потому что не имеют права обсуждать это со СМИ.

Ни на Украине, ни в Китае эту информацию не комментируют. Однако известно, что Киев приобрёл 1,9 млн доз вакцины CoronaVac, но к началу мая получил пока только 1,2 млн доз.

Украинские учёные разработали несколько прототипов вакцин от коронавирусной инфекции. Этим занимаются три группы специалистов, сообщил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.