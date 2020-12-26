Китай прекратит авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/98e4b35e-482c-11eb-8a17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Китай полностью прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило Управление гражданской авиации КНР.

Данная мера будет действовать с 28 декабря по 10 января и носит временный характер. Решение распространяется на китайские и зарубежные авиакомпании.

«Британский» штамм коронавирусной инфекции на 70% заразнее, чем классическая форма заболевания. Он был выявлен уже восьми странах мира. Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснил, что вирус легче проникает в рецепторы ACE2 в носу и горле человека. Этот штамм инфекции не даёт детям преимущества по сопротивлению заболеванию, как было с классическим COVID-19, поскольку у них меньше ACE2, чем у взрослых, передаёт ТАСС.

По словам старшего советника правительства Великобритании по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Теперь в британской столице рестораны и кафе могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запрещено собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Как писал NEWS.ru, французский медик Жан-Даниэль Лельевр считает, что закрытие границ с Великобританией является бесполезной мерой. Он подчеркнул, что европейцы масштабно перемещаются между странами, поэтому невозможно добиться полной изоляции.

Ранее авиасообщение с Великобританией прекратили 20 стран, в том числе Россия. Пока запрет на перелёты будет действовать с 22 по 29 декабря. Для рейсов бизнес-авиации необходимо получить разрешение оперативного штаба.