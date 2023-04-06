Китай предупредил США о «первой красной черте» в их отношениях МИД Китая: вопрос Тайваня представляет «первую красную черту», США нельзя ее переступать

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Тайваньский вопрос представляет собой «первую красную черту» в отношениях между Китаем и США. Эту черту Вашингтону переступать нельзя. Такое предупреждение содержится в заявлении МИД Китая. В ведомстве подчеркнули, что Пекин предпримет «сильные и решительные меры» в ответ на ошибочные действия США.

Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и первой красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать. «Независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь, — говорится в заявлении.

Таким образом в ведомстве отреагировали на визит президента Тайваня Цай Инвэня в США. Политик встречался в Калифорнии со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Также в мероприятии участвовали и другие американские законодатели.

В заявлении отмечается, что КНР «призывает США неуклонно соблюдать свои политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, перестать грубо вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить официальные контакты с Тайванем».

КНР не признает независимость Тайваня. В Пекине считают остров своей территорией.

Ранее Министерство внутренних дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Там заявили, что КНР является единственным законным правительством. До этого Тайвань отозвал посла из Гондураса на фоне сообщений о намерении государства установить дипломатические отношения с КНР.

После этого правительства Китая и Гондураса установили дипломатические отношения.