16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Китай предоставит экстренную помощь Афганистану на $30 млн

16:11, 08 сентября 2021
Китай предоставит экстренную помощь Афганистану на $30 млн Фото: Sanaullah Seiam/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь в виде зимних товаров, вакцин и медикаментов на сумму 200 млн юаней (около $30 млн). Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщает ТАСС. 

В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней, — заявил Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что средства будут направлены на закупку продовольствия и медикаментов, а также вакцинацию. Ван И также рассказал, что при появлении необходимых условий Китай будет готов оказать помощь в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния.

Ранее Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана. Пекин надеется, что новые власти «будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества».

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. 6 сентября талибы сообщили, что Панджшер прекратил борьбу, однако панджшерские моджахеды опровергли заявление «Талибана» о взятии провинции и выразили готовность продолжить борьбу.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео