Китай предоставит экстренную помощь Афганистану на $30 млн

Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь в виде зимних товаров, вакцин и медикаментов на сумму 200 млн юаней (около $30 млн). Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщает ТАСС.

В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней, — заявил Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что средства будут направлены на закупку продовольствия и медикаментов, а также вакцинацию. Ван И также рассказал, что при появлении необходимых условий Китай будет готов оказать помощь в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния.

Ранее Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана. Пекин надеется, что новые власти «будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества».