Китай призвал США принять участие в восстановлении Афганистана
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:29, 17 сентября 2021
Ван ИФото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава МИД Китая Ван И на заседании стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе предложил новый план по урегулированию ситуации в Афганистане. Одним из пунктов является призыв к США взять на себя основную ответственность за восстановление Исламской Республики. Министр полагает, что Вашингтону после вывода военных из Афганистана нужно «серьёзно усвоить урок», потому что «нельзя просто свалить с себя ответственность, развернуться и уйти». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ван И предложил России, Ирану и Пакистану расширить взаимодействие по Афганистану, в частности оказать помощь местным жителям и заняться предотвращением рисков безопасности.
Инициатива министра иностранных дел Китая состоит из пяти основных пунктов:
призвать Вашингтон взять на себя основную ответственность за восстановление инфраструктуры Афганистана, а также за предоставление стране экономической и гуманитарной помощи;
остановить распространение рисков в безопасной зоне;
оказать посильное воздействие в формировании совместных сил государств для оказания помощи и финансовой поддержки Афганистану;
способствовать формированию «инклюзивной политической структуры» в стране, а также проследить за соблюдением прав женщин, детей и других жителей страны;
обеспечить возможность дальнейшего развития экономического и регионального сотрудничества с Афганистаном.
Мы надеемся, что новые власти Афганистана выполнят свои обязательства, окончательно отмежуются от террористических сил, будут решительно бороться с террористическими силами, нацеленными на соседние государства, — заявил Ван И.
Ранее NEWS.ru выяснил, о чём будут говорить политики на встрече ШОС, отчасти посвящённой Афганистану.