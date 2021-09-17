Китай призвал США принять участие в восстановлении Афганистана

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Семья задержанного в международном аэропорту Праги по запросу Украины Александра Франчетти нашла ему нового адвоката. Россиянин удовлетворён выбором нового защитника. Об этом ТАСС рассказал подробно ознакомленный с делом россиянина источник в столице Чехии.

Семья Франчетти нашла ему нового адвоката. Поиски адвоката являются исключительно делом россиянина и его доверенных лиц. Ими являются родственники, члены семьи, — уточнил источник. Других подробностей в настоящий момент нет....