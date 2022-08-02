Китай потребовал от США снять санкции с Ирана Глава делегации КНР на конференции ДНЯО Фу Цонг потребовал у США снять санкции с Ирана

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

iran flag

США должны снять с Ирана свои «неактуальные санкции». Об этом заявил глава делегации Китая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН Фу Цонг. Он также отметил, что Тегерану следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

Все заинтересованные стороны должны быть привержены возобновлению действия СВПД как можно раньше посредством дипломатических переговоров и отбросить практику санкций и угрозы силой. США следует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против Ирана. На этой основе Иран должен вернуться к полному исполнению своих обязательств в ядерной сфере, — заявил Фу Цонг.

СВПД был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля стало известно, что иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД.