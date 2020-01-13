https://static.news.ru/photo/bb316690-35eb-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Гэн Шуан Фото: AP/TASS

Власти КНР призвали США отменить санкции в отношении Ирана, под действие которых попал ряд китайских предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Он отметил, что КНР и Иран на протяжении долгого времени сотрудничают в различных сферах. Это взаимодействие, в том числе экономическое, законно и не затрагивает интересы третьих стран.

Представитель ведомства подчеркнул, что позиция китайских властей по данному вопросу ясная и чёткая. Пекин выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции и выступает за урегулирование разногласий путём переговоров, сообщае т РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что США пытаются убедить власти КНР отказаться от поставок иранской нефти. В Вашингтоне считают, что на вырученные средства Тегеран финансирует террористические группировки.