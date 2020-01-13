Власти КНР призвали США отменить санкции в отношении Ирана, под действие которых попал ряд китайских предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Он отметил, что КНР и Иран на протяжении долгого времени сотрудничают в различных сферах. Это взаимодействие, в том числе экономическое, законно и не затрагивает интересы третьих стран.
Представитель ведомства подчеркнул, что позиция китайских властей по данному вопросу ясная и чёткая. Пекин выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции и выступает за урегулирование разногласий путём переговоров,
Ранее NEWS.ru писал, что США пытаются убедить власти КНР отказаться от поставок иранской нефти. В Вашингтоне считают, что на вырученные средства Тегеран финансирует террористические группировки.
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