Китай пообещал не атаковать Украину ядерным оружием Глава МИД КНР: Китай не станет первым применять ядерное оружие

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Ван И

Китай не станет первым применять ядерное оружие против любой страны, в том числе Украины, заверил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также пообещал не использовать такое вооружение против государств, не имеющих аналогичного.

Мы четко заявили всему миру, что Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают. Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину, — сказал Ван И.

Как отметил министр, китайское правительство против применения ядерного арсенала и развязывания войн с его помощью. По его словам, Пекин выполняет международные обязательства по обеспечению общей безопасности.

Накануне американский президент Джо Байден сообщил, что США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях РФ. Он также отметил, что Вашингтон не считает, будто бы Москва приняла решение о размещении противоспутниковых средств в космосе.

Ранее стало известно, что конгрессменов США на секретном брифинге предупредили о наличии у РФ планов применить ядерное оружие в космосе. В Штатах считают, что такие разработки необходимы Москве для уничтожения американской орбитальной спутниковой группировки.