Китай поможет России с банковскими картами «Коммерсант»: Китай поможет России с банковскими картами

Фото Li Bo/Keystone Press Agency/Global Look Press

На российский рынок могут пустить китайских производителей банковских карты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Минпромторг РФ совместно с Центробанком провели совещания с участием отечественных производителей карт. В публикации сказано, что российские чиновники захотели получить гарантии от российских компаний о том, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворён.

Если отечественные производители не смогут, то на рынок могут допустить китайские компании, — рассказал собеседник издания.

В Минпромторге при этом подчеркнули, что на российском рынке всегда были представлены как отечественные производители чипов, так и иностранные.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ранее заявил, что Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут её к техническому дефолту. Эксперт отметил, что объявление дефолта станет признанием эффективности санкций и давления на страну. Он также признался, что технический дефолт никак не повлияет на российскую экономику.