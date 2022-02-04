Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО

Китай поддерживает требование России о нерасширении НАТО. Обе страны призвали Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны, говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, которое опубликовано на сайте Кремля.

Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времён «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств, — отмечено в документе.

Москва и Пекин также подтвердили, что Договор о нераспространении ядерного оружия является ключевым в системе международного разоружения и ядерного нераспространения. Документ играет важнейшую роль в обеспечении мира на планете.

Путин впервые с начала пандемии коронавируса прибыл с визитом в Пекин 4 февраля. Он поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

Председатель КНР заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях. Согласно документу, РФ и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. В документе подчёркивается, что РФ и Китай серьёзно обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS. Москва и Пекин также призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе.

Обе страны нацелены на укрепление ШОС и повышение её роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности. Стороны выступают за равные права на управление Интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми.