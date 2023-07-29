Китай ответил Японии на упоминание России в «Белой книге» Китай отверг угрозу для других стран от оборонного сотрудничества с Россией

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Китайско-российские совместные морские учения

Китайско-российское сотрудничество в сфере обороны не представляет угрозы ни для какой страны мира, заявил представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, которые приводит РИА Новости, оборонное партнерство Москвы и Пекина направлено на поддержание мира и стабильности.

Оборонное сотрудничество Китая и России основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны, — заверил Кэфэй.

Таким образом представитель китайского военного ведомства прокомментировал публикацию так называемой Белой книги обороны Японии, представляющей собой ежегодный доклад военных о ситуации в мире. В свежей редакции указано, что стратегическое взаимодействие РФ и КНР вызывает «сильное беспокойство» с точки зрения обеспечения безопасности. В частности, в Минобороны Японии назвали «явной и намеренной демонстрацией силы» совместные маневры российских и китайских военных самолетов и кораблей.

Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Тихом океане. С российской стороны в отряд входят корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга», КНР определил для миссии корабли «Тунлин» и «Жичжао», миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», а также корабль снабжения «Тайху», как сообщили в Тихоокеанском флоте.