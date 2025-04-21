Китай ответил на угрозы США устроить ему экономическую изоляцию Минкоммерции Китая: Пекин не приемлет сделок в урон его интересов

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Пекин не согласен с любыми сделками между другими странами, которые могут ущемлять его интересы, сообщает Министерство коммерции КНР в ответ на сообщения о намерениях США экономически изолировать Китай. В случае таких действий китайские власти примут соответствующие контрмеры, добавили там.

В Пекине считают, что все стороны должны придерживаться справедливости. В Минкоммерции подчеркнули, что государства обязаны поддерживать международные торговые правила и многостороннюю торговую систему.

КНР выступает решительно против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая <...>. У Пекина есть решимость и есть возможности защищать свои интересы, — пояснили в ведомстве.

Ранее посол КНР в Соединенных Штатах Се Фэн заявил, что правительство Китая примет решительные контрмеры, если другие государства продолжат навязывать азиатской стране тарифные и торговые войны. Дипломат подчеркнул, что Пекин заботится в первую очередь о защите государственных интересов, национального достоинства, а также о сохранении международного торгово-экономического порядка, справедливости и беспристрастности.

18 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что американская и китайская стороны смогут прийти к торговому соглашению в течение трех-четырех недель. Тем не менее, как отметил хозяин Белого дома, переговорный процесс с руководством КНР еще далек от завершения.