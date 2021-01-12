Китай отреагировал на слова Джонсона о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/055bcb20-54fe-11eb-8866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mu Yu/Xinhua/Global Look Press

В Пекине сочли неуместными слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о виновности китайской медицины в пандемии коронавируса.

Ранее глава британского правительства обвинил традиционную медицину с использованием панголинов в пандемии COVID-19. По его словам, вирус произошёл от летучих мышей или панголинов из-за глупой идеи, что измельчённая чешуя этого животного каким-то образом увеличит мужскую силу.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркнул, что отслеживанием происхождения коронавируса должны заниматься учёные, сообщает Bloomberg.

В этом вопросе нет места для людей, которые спекулируют на эту тему и раздувают шумиху. Это только подрывает международное сотрудничество, — ответил китаец Джонсону.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Локдаун продлится как минимум до середины февраля. Английские школы переходят с 5 января на режим дистанционного обучения, продолжить обучение в обычном формате смогут только дети представителей «основных» профессий (врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов). Жителям Англии разрешено покидать дома только для прогулки, посещения врача или магазина. Людям с хроническими заболеваниями порекомендовали не выходить из дома совсем.