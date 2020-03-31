https://static.news.ru/photo/7efa5e36-73dd-11ea-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доставка средств индивидуальной защиты в Колымский край станет ответом на помощь Магадана городу-побратиму Шуанъяшань зимой 2020 года.

В январе в Шуанъяшань отправили защитные халаты и маски для защиты от коронавируса, которых тогда не хватало в Китае. Теперь масок нет в аптеках Магадана, передаёт РИА Новости.

Вчера к нам пришло письмо, что они понимают, что у нас есть определённые трудности. И они нам передают 20 тысяч масок. И мы приняли решение, что мы никуда эти маски, кроме как системы здравоохранения, распределять не будем, — рассказал мэр города Юрий Гришан.

Как писал NEWS.ru ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.