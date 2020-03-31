Доставка средств индивидуальной защиты в Колымский край станет ответом на помощь Магадана городу-побратиму Шуанъяшань зимой 2020 года.
В январе в Шуанъяшань отправили защитные халаты и маски для защиты от коронавируса, которых тогда не хватало в Китае. Теперь масок нет в аптеках Магадана,
Вчера к нам пришло письмо, что они понимают, что у нас есть определённые трудности. И они нам передают 20 тысяч масок. И мы приняли решение, что мы никуда эти маски, кроме как системы здравоохранения, распределять не будем, — рассказал мэр города Юрий Гришан.
Как писал NEWS.ru ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.
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