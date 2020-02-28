https://static.news.ru/photo/564ac772-5a52-11ea-9386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yi/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая направили в Иран специалистов для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.

Четыре эксперта должны оказать помощь иранским властям по внедрению мер, которые позволят предотвратить распространение заболевания, сообщает Global Times.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он предложил оказать Тегерану содействие в борьбе с COVID-19. По его словам, обе страны смогут совместными усилиями преодолеть возникшие трудности, сообщает ТАСС.

Жертвами коронавируса в Иране стали 34 человека, всего в этой стране зарегистрировано 388 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги. В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая.

NEWS.ru сообщал, что США поддерживают помощь Ирану в борьбе с коронавирусом от третьих стран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану содействие в ситуации по борьбе с распространением болезни.

Всего по данным на 28 февраля в мире заразились 83 867 человек, большая часть — в Китае, в Южной Корее число заболевших составляет — 2 337 человек, в Италии — 655, в Японии — 228. Коронавирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.