Власти Китая направили в Иран специалистов для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
Четыре эксперта должны оказать помощь иранским властям по внедрению мер, которые позволят предотвратить распространение заболевания,
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он предложил оказать Тегерану содействие в борьбе с COVID-19. По его словам, обе страны смогут совместными усилиями преодолеть возникшие трудности,
Жертвами коронавируса в Иране стали 34 человека, всего в этой стране зарегистрировано 388 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги. В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая.
NEWS.ru сообщал, что США поддерживают помощь Ирану в борьбе с коронавирусом от третьих стран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану содействие в ситуации по борьбе с распространением болезни.
Всего по данным на 28 февраля в мире заразились 83 867 человек, большая часть — в Китае, в Южной Корее число заболевших составляет — 2 337 человек, в Италии — 655, в Японии — 228. Коронавирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.
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