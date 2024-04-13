Китай отмежевался от подозрений в помощи России в конфликте с Украиной Китай опроверг поставки вооружений России для использования в СВО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В ответ на слова высокопоставленных американских чиновников о том, что Китай помогает России наращивать оборонную мощь, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС: Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Китай не является участником конфликта.

Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон, — подчеркнул представитель китайской дипмиссии.

Ранее представители американской администрации сообщили журналистам, сославшись на рассекреченные разведданные, что Китай поддерживает Россию в спецоперации и помогает наращивать военную мощь до максимальных со времен СССР размеров.

Китай готов предоставить России и Украине необходимые условия для переговоров, заявил 12 апреля заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, Пекин выступает за созыв конференции, которую бы признавали Москва и Киев.

Власти КНР уделяют большое внимание сотрудничеству с Россией в сфере космонавтики, отмечала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее мнению, это стимулирует научно-технические инновации двух стран.

Москва не намерена обсуждать с Вашингтоном предложение Пекина по договору о неприменении первыми ядерного оружия странами «пятерки», куда входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, указывал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По данным дипломата, США и их союзники нацелены на сохранение максимальной «свободы рук» в вопросах условий применения ядерного оружия. Свои настоящие намерения они прикрывают отговорками и показными сомнениями в отношении честности Китая, добавил он.