Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге откроются центры выдачи виз в Китай, сообщило в Telegram генконсульство КНР. В ведомстве рассказали, что основные подготовительные работы уже проделаны, сейчас ведутся переговоры с российской стороной. Как только все будет согласовано, центры откроются в кратчайшие сроки.

В целях повышения эффективности работы посольства КНР в России и генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время китайские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, — говорится в сообщении генконсульства КНР в Санкт-Петербурге.

Сейчас центры не работают, подать предварительные заявки на получение виз тоже нельзя. После того как стороны договорятся об открытии визовых центров, генконсульство проинформирует всех об этом.

В конце февраля сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии COVID-19. По соглашению от февраля 2000 года группы от пяти до 50 организованных туристов могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.