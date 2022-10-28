Китай отказался обсуждать с США контроль над оружием Госдеп: КНР не пошла на диалог с США о контроле над оружием или сокращении рисков

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До настоящего времени попытки США наладить с Китаем диалог по контролю над вооружениями или о сокращении рисков в военной сфере не увенчались успехом. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, ее слова приводит ТАСС. Она признала, что разговоры между двумя странами по такой проблематике имели место, но поставленных целей не достигли.

Того типа переговоры, которые мы хотим [наладить], когда мы [обсуждаем], и я даже не буду произносить слова «контроль над вооружениями», просто сокращение риска, <...> - это до настоящего времени не было успешным. Это имеет фундаментальное значение, — сказала Дженкинс.

Она также сообщила, что Штаты пытаются убедить Китайвести регулярный диалог подобного рода. Для этого Вашингтон воздействует на Пекин через своих зарубежных союзников и партнеров.При этом китайские должностные лица также отказываются от переговоров и с посредниками.

Кроме того, Дженкинс сообщила, что на сегодняшний день Вашингтон не рассматривает возможносить организации трехстороннего формата контроля над вооружениями — с участием США, Китая и России.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт сообщила, что США готовы к диалогу с Россией о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), однако для этого обе стороны должны действовать в духе доброй воли. По ее словам, Вашингтон также поддерживает возобновление инспекций в рамках СНВ-3, приостановленных из-за пандемии коронавируса.