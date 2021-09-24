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Китай освободил двух канадцев после вылета на родину финдиректора Huawei

04:50, 25 сентября 2021
Китай освободил двух канадцев после вылета на родину финдиректора Huawei Джастин Трюдо Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что два гражданина страны освобождены из-под стражи в Китае и возвращаются на родину. Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг покинули тюрьму в то время, когда в Канаде освободили из под домашнего ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, отметил он в телеобращении к нации.

Около 12 минут назад самолёт, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину, — подчеркнул Трюдо.

Он добавил, что канадцы счастливы возвращению домой соотечественников, «о которых так часто думали в последнюю тысячу дней».

Спэйвора и Коврига, как и Мэн Ваньчжоу, задержали в 2018 году. Канадцев судили за шпионаж. Получившая в Канаде свободу Мэн Ваньчжоу в настоящее время летит в Китай.

Ранее стало известно, что финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу заключила сделку со следствием в США. После этого Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия постановил освободить её из-под домашнего ареста. Прокуратура США уже отозвала запрос на её экстрадицию из Канады.

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