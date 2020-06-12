Власти КНР сделали Twitter негласным полем боя, развернув в нём свою масштабную пропагандистскую кампанию. В то время как обычные жители страны могут попасть в тюрьму за использование заблокированной соцсети, китайские чиновники и дипломаты активно наращивают в ней своё присутствие, а поддельные аккаунты помогают распространять их твиты. Руководство соцсети решило изменить ситуацию и пошло на беспрецендентный шаг, заблокировав более 173 тысяч китайских аккаунтов.
В опубликованном соцсетью сообщении указывается, что все учётные записи пользователей были удалены из-за нарушения политики платформы. Они, как считает Twitter, писали преимущественно на китайском языке и распространяли геополитические нарративы, выгодные Коммунистической партии Китая. Всего было обнаружено 23 750 связанных с КНР аккаунтов, которые составляли «активную базовую сеть» и 150 тысяч тех, кто помогал выводить их твиты в топ. Власти страны отвергли обвинения социальной сети и призвали Twitter удалить те учётные записи, которые ведут антикитайскую пропаганду.
Социальная сеть не впервые удаляет китайские аккаунты: так в августе 2019 года «чистка» затронула 200 тысяч учётных записей. Twitter наряду с другими социальными сетями и сервисами заблокирован в Китае с 2009 года. Получить к нему доступ жители страны могли лишь с помощью VPN. Однако использование Twitter могло привести к печальным последствиям: один размещённый твит стоил свободы многим активистам и журналистам. В то же время официальные лица страны могли свободно высказываться на этой площадке. По данным американского портала VICE, число аккаунтов китайских политиков и дипломатов за последние 12 месяцев увеличилось в три раза, а их активность выросла на 400%. Некоторые официальные аккаунты размещают в соцсети порядка 100 твитов в неделю.
Наращивание властями КНР своего присутствия на платформе было связано с разгоревшимися в марте 2019 года массовыми протестами в Гонконге из-за планов правительства принять закон об экстрадиции. Тогда главной целью китайских властей была дискредитация демонстрантов. Для её достижения использовалось преимущественно платное продвижение твитов государственных СМИ КНР, в которых протестующие изображались жестокими и опасными людьми. Чаще всего в постах говорилось об абсолютной жестокости «радикалов», которых призывали «убираться из Гонконга». При этом протесты в специальном административном районе носили преимущественно мирный характер.
Новая волна китайской пропаганды появилась в Twitter на фоне эпидемии коронавируса. Большая часть твитов по этой теме пришлась на период с января по конец марта 2020 года. Лицом кампании по дезинформации стал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, который активно продвигал в Twitter версию о том, что коронавирус зародился в лаборатории США и был потом завезён в Ухань, где и была зафискирована первая вспышка эпидемии. Помимо версии о том, что именно Америка виновата в пандемии, китайские власти продвигали и два других тезиса. Так в официальных аккаунтах ряда китайских послов в зарубежных странах появились одинаковые сообщения о том, что начало COVID-19 в Ухане вовсе не означает, что вирус пришёл из КНР. Также в соцсети было много сообщений, посвящённых успешному примеру страны в борьбе с эпидемией. Каждый аккаунт, принадлежащий китайским чиновникам, за короткий срок с момента его создания становился невероятно популярным за счёт накруток со сторонних учётных записей. Так у Чжао Лицзяня, к примеру, более 616 тысяч подписчиков.
Постепенно фокус КНР начал смещаться на две другие проблемы, и уже к маю главными темами твитов стали ситуация в Тайване и новые протесты в Гонконге, на этот раз связанные с принятием КНР закона о безопасности. И в том, и в другом случае, отмечалась особая роль США в создании напряжённости.
На этом фоне в США начали активно призывать Twitter удалить китайские аккаунты, которые помогают распространять антиамериканскую пропаганду. Озвученные Госдепартаментом США претензии касались 250 тысяч фейковых аккаунтов, которые создали власти КНР для продвижения своей повестки. В социальной сети, однако, сочли, что учётные записи, о которых говорили в Госдепе, не содержат в себе признаков поддержки Китая. В результате 29 мая президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в том, что он отказывается противодействовать пропаганде КНР. Принятое в июне руководством социальной сети решение об удалении более 173 тысяч китайских учётных записей могло стать следствием этих обвинений, однако неизвестно сколько аккаунтов из составленного Госдепом списка были стёрты.
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