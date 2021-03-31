Китай опроверг заражение учёных коронавирусом в ноябре 2019 года

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Информация о симптомах коронавирусной инфекции у трёх сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года, о которой написали в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил глава института естественных наук Пекинского университета Тун Иган.

Группа китайских экспертов провела расследование и не обнаружила никаких сообщений о том, что три сотрудника Уханьского института вирусологии были больны, — пояснил Тун Иган, который принимал участие в миссии экспертов ВОЗ и китайских специалистов в Ухани.

По его словам, Уханьский институт вирусологии в 2019 году сотрудничал с одной из больниц города в рамках программы эпиднадзора за гриппом. Об этом экспертам ВОЗ рассказал сотрудник института. В период с января 2019 года по январь 2020 года были собраны образцы анализов у пациентов больницы. Всего Уханьский институт получил 1001 образец, который был обработан к марту 2020 года. Среди 700 образцов за январь 2020 года было выявлено четыре положительных теста на грипп и коронавирусную инфекцию. При этом люди с положительными тестами были пациентами больницы, а не сотрудниками Уханьского института вирусологии, сообщает РИА Новости.

Глава группы китайских экспертов в составе миссии ВОЗ в Ухани Лян Ваньнянь заявил, что специалисты подтвердили, что распространение коронавируса в Ухани произошло в декабре 2019 года. Первый случай был выявлен 8 декабря, а первый случай на рынке морепродуктов «Хуанань» 12 декабря.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ обнародовала доклад по результатам поездки в Ухань. В нём распространение коронавируса из лаборатории названо «крайне маловероятным». Специалисты утверждают, что вирус был передан человеку от летучей мыши через другое животное, какое конкретно — неизвестно. Также аналитики организации показали примерную схему распространения коронавируса по городу Ухань.