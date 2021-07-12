Китай опроверг планы по признанию вакцин с Россией
Денис Коробейников
Денис Коробейников
10:45, 12 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сообщения о том, что Китай и Россия договорились совместно признать вакцины от коронавируса, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.
Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьёзно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией, — указано в сообщении.
Ранее издание Deita.ru сообщило, что Россия и КНР допустили совместное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» этой осенью. Об этом заявил генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь.
В апреле глава Центра по контролю за заболеваниями КНР Гао Фу заявил, что китайские вакцины от коронавирусной инфекции оказались малоэффективными. Он подчеркнул, что рассматриваются различные варианты улучшения ситуации. Всего в стране было разработано семь вакцин от коронавирусной инфекции, в апреле были одобрены клинические испытания третьего препарата.