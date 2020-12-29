Китай одобрил вакцину против коронавируса от Sinopharm

Китайское госуправление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило с дополнительными условиями выход на рынок инактивированной вакцины против COVID-19, созданной подразделением корпорации Sinopharm.
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В компании China National Biotech Group, входящей в Sinopharm и создавшей препарат, заявили о необходимом наблюдении за продолжительностью и эффективностью вакцины, которая пока показывала хороший уровень безопасности. Кроме того, после двух инъекций у участников вакцинации вырабатывались антитела с высоким титром.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал испытания препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител. Они должны начаться осенью 2021 года. По словам Гинцбурга, антитела необходимо разрабатывать по нескольким технологиям — именно это, отмечает учёный, и происходит сейчас. Он также отметил, что говорить о возможных группах риска у лекарства ещё рано.