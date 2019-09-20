https://static.news.ru/photo/70e028f2-dc3f-11e9-8c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНР назвала конструктивной прошедшую на этой неделе встречу китайских торговых переговорщиков с американской стороной.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Министерства коммерции Китая.

Встречи проходили в Вашингтоне 19 и 20 сентября. Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам КНР провели консультации на уровне заместителей министра, указано в сообщении.

Состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес, — говорится в заявлении ведомства.

Стороны также договорились поддерживать контакты по вопросу подготовки 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне.

1 сентября вступили в силу взаимные пошлины США и Китая. Вашингтон повысил их на 15% на очередную группу товаров из КНР объёмом $300 млрд. Пекин также увеличил пошлины и инициировал разбирательство в ВТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНР является «в некотором роде» мировой угрозой. По его словам, Пекин наращивает военную мощь быстрее всех в мире, писал News.ru.