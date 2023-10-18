Китай оценил вето США по ближневосточной резолюции Постпред КНР в ООН: вето США по ближневосточной резолюции не имеет оправданий

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

США не заслуживают оправданий после того, как наложили вето на ближневосточную резолюцию в Совете Безопасности ООН, заявил постпред КНР при международной организации Чжан Цзюнь. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Нет никаких оправданий тому, что США наложили вето на резолюцию, — заявил китайский дипломат.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку из-за вето США. Документ поддержали 12 членов СБ ООН, Великобритания и РФ воздержались, против проголосовали только Соединенные Штаты. Постпред России при международной организации Василий Небензя назвал вето свидетельством лицемерия и двойных стандартов политики Вашингтона. По его мнению, американские власти с самого начала рассчитывали на непринятие бразильской резолюции.

Днем ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран, он не набрал необходимого числа голосов. В этой связи в МИД РФ заявили, что принять проект резолюции не позволила позиция Вашингтона и других западных столиц. Как отметили в ведомстве, против выступила западная «тройка» (США, Великобритания и Франция) с примкнувшей к ней Японией. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.