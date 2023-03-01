Китай обвинили в помощи ЧВК «Вагнер» Reuters: США обвинили компанию Spacety из КНР в отправке спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк выступил перед конгрессом с обвинениями в адрес китайской компании Spacety Co. в том, что она передавала спутниковые снимки частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Reuters. Он добавил, что американские власти доводят до своих союзников информацию о том, что Китай якобы помогает России. Дипломат отметил, что в Европе разделяют обеспокоенность Вашингтона по этому вопросу.

Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co. предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер», — сказал Критенбринк.

Он добавил, что коллективный Запад должен усилить свою поддержку Киеву для противостояния Москве.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».