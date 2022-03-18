Китай обвинил США в «созерцании огня с противоположного берега»

В ходе военной спецоперации на Украине США приняли позицию наблюдателя, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Дипломат подчеркнул, что Соединённые Штаты «подставляют» европейских союзников под огонь, находясь на безопасном расстоянии от конфликта, пишет РИА Новости.

Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников, — заявил Лицзянь.

В качестве доказательства вышесказанного китайский дипломат вспомнил инцидент с вице-президентом США Камалой Харрис, которая рассмеялась в ответ на вопрос представителей СМИ о приёме беженцев с Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты. Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.