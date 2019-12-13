https://static.news.ru/photo/18bb2450-cb83-11e9-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Baar/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки систематически подавляют Китай, тем самым серьёзно подрывая взаимное доверие между государствами. Данное заявление на ежегодном симпозиуме в Пекине сделал глава МИД КНР Ван И.

По его словам, поведение руководства Штатов похоже на паранойю. Оно подрывает основу взаимного доверия между странами, которая создавалась с таким трудом.

США, по словам главы ведомства, многократно критиковали Китай и безосновательно обвиняли государство в преступлениях.

Штаты сбились с пути в своём видении КНР. Мы призываем их взглянуть на Китай с рациональных позиций, — передаёт Reuters слова главы МИДа.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.