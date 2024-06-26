Китай обнаружил шпионский прибор в Южно-Китайском море «Хуанцю шибао»: Китай перехватил сброшенный самолетом детектор подлодок США

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Власти КНР перехватили детектор американских подводных лодок, пишет китайское издание «Хуанцю шибао». Отмечается, что он был сброшен самолетом в Южно-Китайском море.

Как пишет издание, недавно китайская сторона обнаружила, как военные самолеты США, кружившие над акваторией КНР в Южно-Китайском морем, сбрасывали в воду неопознанные объекты. Китай провел операцию по их вылову.

Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты боятся навязывать красные линии Китайской Народной Республике в ситуации с Южно-Китайским морем. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может прибегнуть к хитрости, обратили внимание журналисты. Потенциальной точкой напряжения издание обозначило ржавый корпус севшего на спорный риф филиппинского судна «Сьерра-Мадре».

До этого официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что размещение американского ракетно-зенитного комплекса средней дальности MRC Typhon на Филиппинах грозит огромными военными рисками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, действия Соединенных Штатов оказали серьезное влияние на структуру безопасности в регионе.

При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что России следует укреплять оборону из-за размещения США ракетных комплексов средней и меньшей дальности в Азии. Он уточнил, что РФ уже сейчас повышает обороноспособность на Курильских островах и по всему востоку.