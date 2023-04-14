Китай пообещал не поставлять оружие ни России, ни Украине Глава МИД КНР Цинь Ган заверил, что Китай не будет поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

Фото: МИД РФ

Цинь Ган

Китай не будет продавать вооружения какой-либо стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины, заявил в глава МИД КНР Цинь Ган, передает Associated Press. Он добавил, что Пекин будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и, в соответствии с нормами и законами, будет регулировать экспорт товаров двойного назначения, — сообщил Цинь Ган.

При этом дипломат сказал, что Китай желает оказать содействие в поисках мирного пути решения этой проблемы. В то же время, по его словам, «без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны».

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что посредником в урегулировании ситуации на Украине может выступить любая страна. Она призвала как можно скорее положить конец боевым действиям. В качестве посредника на переговорах она предложила Китай, а также заверила, что НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России «не обострилась еще больше».