Китай негативно отнёсся к идее США приостановить финансирование ВОЗ

https://static.news.ru/photo/930bf436-797b-11ea-ad52-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: Роман Баландин/ТАСС

Возможная приостановка взносов США в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) окажет негативное влияние на борьбу с распространением коронавируса, считает официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

При этом он отметил, что с начала пандемии ВОЗ сыграла важную роль в содействии международному сотрудничеству, получив одобрение и признание со стороны всего мира, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп допустил возможность приостановки финансирования ВОЗ. По его словам, ВОЗ получила от Соединённых Штатов огромное количество денег. Он также заявил, что представители организации «ошибались насчёт многих вещей» и «очень ориентированы на Китай».