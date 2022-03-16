Китайские СМИ назвали виновника кризиса на Украине

Агрессивное расширение НАТО на восток во многом стало причиной кризиса, случившегося на Украине. Такое мнение высказал автор статьи в китайской газете Global Times. Он полагает, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, так как блок сам развязывал большое количество конфликтов. В качестве примера приводятся бомбардировки Югославии в 1999 году.

Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще, — говорится в публикации.

По мнению китайского обозревателя, НАТО давно должно было быть упразднено, поскольку руки блока «обагрены кровью» и сам он долгое время представляет угрозу как для глобальной, так и для региональной безопасности.

Также издание побеседовало с профессором Фуданьского университета в Шанхае Шэн И. Тот убеждён, что НАТО следует как минимум извиниться за то, что произошло в своё время в Югославии. Причём, не только перед жителями бывшей республики, но и перед Китаем, чьё посольство было уничтожено во время тех бомбардировок.

Профессор также отметил, что после окончания холодной войны Альянс регулярно нарушал международное право и ставил территориальную целостность и суверенитет многих стран под угрозу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не станет посылать свои войска или самолёты на Украину, а также вводить бесполётную зону. По его словам, это может спровоцировать «полноценную» войну между Россией и НАТО и привести к большому количеству жертв. Он подчеркнул, что необходимо разрешать конфликт дипломатическим путём.

В то же время, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие Украине. Он отметил, что поставки будут вестись по разным фронтам.