Китай назвал условие поддержки мирной конференции по Украине Глава МИД КНР Ван И: Китай поддерживает конференцию по Украине с участием России

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И

Китай поддерживает идею проведения мирной конференции по украинскому урегулированию, но с равноправным участием Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он выразил надежду на то, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее, передает ТАСС.

Китай поддерживает созыв международной конференции, участие в которой подтвердили бы Россия и Украина, а также с равноправным участием всех сторон и с обсуждением всех мирных планов, — отметил глава китайской дипломатии.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине уже начались. По его словам, дата и место будут объявлены позже.

Bloomberg отмечал, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине 16–17 июня в Люцерне. В нем ожидается участие от 80 до 100 стран, в основном так называемого Глобального Юга.

До этого издание South China Morning Post писало, что Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Источники отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».