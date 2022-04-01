Китай назвал ситуацию на Украине похоронами гегемонии США в мире

Специальная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США. Такое мнение высказал автор китайской газеты Global Times. Он также не исключил, что ситуация будет способствовать концу доминирования доллара на мировой финансовой арене.

Как отмечает издание, Вашингтон планировал использовать конфликт между Москвой и Киевом для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также для создания преград Европе в достижении стратегической автономии. При этом политику санкций в отношении России не поддержало достаточное число стран — участниц ООН. Такой нейтралитет нанёс несомненный удар по США и Западу, привыкшим решать, какую политическую позицию должны занимать другие государства, считает автор материала.

Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок, — говорится в публикации.

В свою очередь профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что в настоящее время Штаты осуществляют контроль над Европой посредством блока НАТО, но Альянс ожидают трудности.

Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования? — задумался Шэн И.

Также автор издания не исключил, что в будущем США придётся иметь дело одновременно с Россией и Китаем.

Ранее издание Global Times заявило, что США остаются привержены менталитету холодной войны, что усугубляет раскол в мире. При этом в Вашингтоне хотят, чтобы США все считали «силами добра», но лишь в ситуации на Украине они совершили семь «грехов».

Также издание утверждает, что Белый дом не старается разрешить ситуацию на Украине, а только «подливает масла в огонь». Об этом говорят попытки Вашингтона по принципу мафии заставить осуждать Россию нейтральные страны. В Европе, считают в издании, приходит осознание, что Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы получить геополитическую выгоду.